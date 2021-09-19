Синоптик пообещал россиянам морозную зиму

Жителям России пообещали морозную зиму. Такой прогноз дал синоптик Николай Терешонок, его слова приводит Ura.ru. Как отметил специалист, во многих регионах страны на погоду будут влиять антициклоны.

Эксперт рассказал, что нынешнее похолодание, в частности, было вызвано арктическим антициклоном. В целом, как отметил метеоролог, подобные антициклоны в последний год «эпизодически останавливались» в регионах страны. В связи с этим предстоящей зимой возможны как сильное похолодание с морозами, так и «антициклонная погода», заявил специалист.

«В Европе то же самое. Мое предположение, что это должно быть от Ла-Манша до Урала, - заявил Терешонок. - А в Сибири вечно хозяйничает то монгольский, то сибирский антициклон». Фото pixabay.com/JordanHoliday