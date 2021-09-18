Гидросамолет потерпел крушение в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе гидросамолет потерпел крушение в 85 километрах от города Советский. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, самолет упал в болото. На борту было два человека, аппарат принадлежал предпринимателю. В момент падения он находился в самолете со своей женой.

В работах по поиску самолета задействовано 20 человек и шесть единиц техники, включая болотоход. Фото pixabay.com/12019