18 сентября 2021, 16:01
Гидросамолет потерпел крушение в ХМАО
Спасатели ищут людей, которые летели в разбившемся около города Советский самолете
В Ханты-Мансийском автономном округе гидросамолет потерпел крушение в 85 километрах от города Советский. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, самолет упал в болото. На борту было два человека, аппарат принадлежал предпринимателю. В момент падения он находился в самолете со своей женой.
В работах по поиску самолета задействовано 20 человек и шесть единиц техники, включая болотоход. Фото pixabay.com/12019