18 сентября 2021, 13:04
Россия

Женщина утопила новорожденного ребенка в ведре в Ленобласти

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии в городе Волхов

В городе Волхов Ленинградской области следователи устанавливают обстоятельства убийства новорожденного ребенка матерью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 16 сентября женщина 1992 года рождения у себя дома родила девочку. Сразу после этого женщина утопила ребенка в ведре.

Из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемая была госпитализирована. Сейчас в тяжелом состоянии она находится в реанимации.

По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Выясняются причины трагедии. Фото pixabay.com/esudroff

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