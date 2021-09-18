Женщина утопила новорожденного ребенка в ведре в Ленобласти

В городе Волхов Ленинградской области следователи устанавливают обстоятельства убийства новорожденного ребенка матерью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 16 сентября женщина 1992 года рождения у себя дома родила девочку. Сразу после этого женщина утопила ребенка в ведре.

Из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемая была госпитализирована. Сейчас в тяжелом состоянии она находится в реанимации.

По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Выясняются причины трагедии. Фото pixabay.com/esudroff