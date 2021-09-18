Более 20 тысяч новых зараженных коронавирусом выявлены в стране

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 20 329 человек. Умерли 799 пациентов, выписаны из больниц - 16 247. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2746 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1791, в Архангельской области - 268, в Вологодской области - 227, в Ленинградской области - 196, в Мурманской области - 144.

Всего с начала пандемии в стране Covid-19 диагностирован у 7 254 754 человек. Скончались 197 425 заболевших.

Напомним, в Карелии 17 сентября коронавирус подтвержден у 150 человек. Фото pixabay.com/Engin_Akyurt