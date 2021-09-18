Движение по «Коле» остановится на два часа

19 сентября трасса «Кола» будет перекрыта в течение двух часов. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Движение по федеральной магистрали остановится с 11:10 до 13:10 у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Временные трудности связаны с разводкой моста через Свирь. В это время по реке пройдет яхта «Барон Брамбеус».

Отмечается, что в случае задержки судна разводку перенесут на то же время 20 сентября. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Фото pixabay.com/pedrofigueras