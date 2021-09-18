Катер с людьми столкнулся с опорой моста и затонул в Петербурге

Сегодня утром в Санкт-Петербурге катер с людьми врезался в опору Кантемировского моста и затонул. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел 18 сентября около 5 часов утра. По данным ведомства, на борту затонувшего судна находились четыре человека. Трое пострадавших доставлены в больницы.

Разлива нефтепродуктов на месте аварии не произошло, отметили в СК.

Следователи работают на месте происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото zmsut.sledcom.ru