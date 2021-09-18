18 сентября 2021, 09:51
Катер с людьми столкнулся с опорой моста и затонул в Петербурге
Три человека доставлены в больницы после инцидента в Северной столице
Сегодня утром в Санкт-Петербурге катер с людьми врезался в опору Кантемировского моста и затонул. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Инцидент произошел 18 сентября около 5 часов утра. По данным ведомства, на борту затонувшего судна находились четыре человека. Трое пострадавших доставлены в больницы.
Разлива нефтепродуктов на месте аварии не произошло, отметили в СК.
Следователи работают на месте происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото zmsut.sledcom.ru