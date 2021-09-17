Вакцину от коронавируса AstraZeneca начали производить в России

Производство вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca запустила российская фармацевтическая фирма «Р-Фарм». Об этом рассказал 17 сентября первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, сообщает ТАСС.

И сразу уточнил, что препарат не будут применять в России, он предназначен только для поставок на экспорт.

По словам Осьмакова, внутри страны продолжат использовать отечественные вакцины.

«Здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму», - заявил он.

Напомним, в России сейчас зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак». // Фото: nan-news.ru