Пережившим блокаду выплатят по 50 тысяч рублей

Владимир Путин 17 сентября подписал указ о единовременной выплате в сумме 50 тысяч рублей. Она полагается жителям блокадного Ленинграда и людям, награжденным за его защиту. Документ опубликовали на официальном сайте Кремля.

Поводом для подарка ветеранам назвали 80-ю годовщину появления Дороги жизни. Это единственный маршрут, который во время блокады связывал Ленинград с остальной Россией. Через него в осажденный город поставляли продукты и вывозили обессилевших людей.

О новых российский президент заявил во время пятничной онлайн-встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Владимир Путин сказал, что поддержка блокадников остается «священным, нравственным долгом».

Деньги получат награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Выплата коснется проживающих не только в России, но и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. //Фото: Romi_Lado/Pixabay