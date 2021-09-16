Режиссера Звягинцева с 92% поражения легких ввели в искусственную кому

Режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому немецкие врачи. По данным издания The Bell, медики погрузили российского кинематографиста в состояние медикаментозного сна из-за 92-процентного поражения легких.

COVID-19 Звягинцев заблолел еще в середине лета. Сначала режиссер лечился в России, но у него развилась пневмония, состояние стало ухудшаться.

Тогда АФК «Система» оплатила его лечение в Германии. Звягинцева там не только ввели в искусственную кому, но и подключили к ЭКМО, чтобы поддерживать жизнь.

Недавно режиссера отключили от всех систем жизнеобеспечения. Медики готовятся вывести его из медикаментозного сна.

Напомним, Андрей Звягинцев получил за свои работы множество междунарожных наград, его фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь» были номинированы на «Оскар». // Фото: kino-teatr