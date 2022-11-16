Сильных осадков сегодня в Карелии ждать не стоит

Сегодня, 16 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -1, +1°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -3, +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-3, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -1-2, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -1+1, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com