Сильные снегопады и метели придут в Карелию

В Карелию идет непогода. Об этом предупреждает жителей и гостей республики МЧС по РК.

С 4 часов утра 5 февраля по северным и западным районам ожидается метель и усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с. Днем 5 февраля в юго-западных районах ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного погодного явления попадут семь районов РК: Беломорский, Лоухский, Кемский, Калевальский, Сегежский, Сортавальский и Лахденпохский районы.

В министерстве просят жителей республики не рубить самостоятельно упавшие деревья, не приближаться к провисшим проводам. Следует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по подвесным мостам. Фото pixabay.com/Hans