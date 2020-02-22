Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя накроют Карелию

В ночь на 23 февраля и утром в воскресение в Карелии ожидается резкое ухудшение погодных условий, предупреждает МЧС Карелии.

«Ночью и утром 23.02.2020 г., начиная с западных районов, преимущественно по южным и центральным районам Карелии, местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 13 муниципальных образований - Петрозаводский ГО, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы», - сообщает МЧС.

Таким образом, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.