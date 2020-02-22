22 февраля 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 22 февраля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 22 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха +1+3.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. Днем в большинстве районов умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха 0+5.
В Костомукше 0+2, пасмурно, снег с дождем.
В Сегеже +1+2, пасмурно, дождь.
В Сортавале +1+2, пасмурно, дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.