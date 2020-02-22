Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха +1+3.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Днем в большинстве районов умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха 0+5.

В Костомукше 0+2, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже +1+2, пасмурно, дождь.

В Сортавале +1+2, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.