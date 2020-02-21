В субботу воздух в Карелии прогреется до +5

Завтра, 22 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0+2, днем +1+3.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем в большинстве районов умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -3+2, днем 0+5.

В Костомукше 0+2, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже +1+2, пасмурно, дождь.

В Сортавале +1+2, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.