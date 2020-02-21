МЧС предупреждает: сильный ветер обрушится на Карелию

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 февраля 2020 года ночью местами, днем на большей части Карелии ожидается дальнейшее усиление южного, юго-западного ветра порывами 15-20 м/с. Сильный ветер сохранится ночью и утром 23 февраля.

По сообщению республиканского МЧС, под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Есть вероятность возникновения ЧС на системах ЖКХ и энергосистемах. Ранее, 18 февраля, в карельской столице сильный ветер валил деревья и срывал сайдинг. Подробнее - здесь. 17 февраля мы сообщали о том, как штормовой ветер сорвал кровлю с жилого дома в деревне Судалица Олонецкого района.

Ранее синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные дни в Петрозаводске.