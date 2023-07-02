Шварценеггер считает, что настала эра «Терминатора»

Американский научно-фантастический фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Терминатор» оказался в каком-то роде пророческим. По мнению исполняли одной из ключевых ролей Арнольда Шварценеггера, будущее искусственного интеллекта, отраженное в картине, сегодня стало реальностью. Об этом сегодня пишет издание «Ведомости» со ссылкой на издание People.

На вечере в Лос-Анджелесе, посвященном выходу книги о жизни Шварценеггера, актер говорил, что многие опасаются того, к чему может привести развитие искусственного интеллекта.

Шварценеггер напомнил, что в фильме рассказывается история о машинах, которые обретают собственное сознание и берут верх над людьми. По мнению актера, эта фантастическая идея стала реальностью.

«Так что это больше не фантазия или что-то футуристическое. Это здесь и сейчас»,

- сказал актер.

В «Терминаторе» повествуется о киборге, отправленном из будущего с целью убить женщину, чей еще не рожденный сын станет ключевым фигурантом в противостоянии человечества с машинами. // фото с сайта kinopoisk.ru