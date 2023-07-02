Мощная магнитная буря обрушится на Землю. Она может продлиться три дня. Ее приход прогнозируют с 11 по 13 июля. При этом 8 июля магнитосфера будет пребывать в возбужденном состоянии.

Буре присвоен класс G1 (слабая – 5 баллов) и G2 (средняя – 6 баллов). Геоудары такой силы могут ощущать люди.

Пик придется на 13-е число. Это следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. // фото unsplash.com