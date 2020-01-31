Штрафы за превышение скорости хотят поднять в России в несколько раз

Жизнь для нарушителей правил дорожного движения с 2021 года может усложниться, так как с этого года могут вступить в силу поправки в КоАП РФ. Проект опубликован Минюстом России, об этом сегодня пишет РИА Новости. В частности, Минюст предлагает ударить по кошельку водителей, которые нарушают скоростной режим.

Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение с 40 до 60 километров в час – до четырех тысяч рублей.

Нарушителям скоростного режима более чем на 60 километров грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.

Во второй раз придется заплатить уже десять тысяч рублей и на год перестать пользоваться автомобилем.

Кроме того, предлагается увеличить и штраф за отказ от медицинского освидетельствования с 30 до 40 тысяч рублей. Также за это могут лишить прав на срок до трех лет.

Новый проект КоАП предлагает ввести накопительную систему проступков. Так, например, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет, если он совершил три грубых нарушения ПДД.

Под ними понимаются проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 километров в час, отказ уступить дорогу автомобилю с преимуществом в движении, поворот или разворот в местах, запрещенных знаками, а также разворот или движение задним ходом в запрещенном месте.

Кроме того, грубыми считаются нарушение правил проезда железнодорожного переезда и непредоставление преимущества пешеходу.