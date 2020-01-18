Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

МЧС по РК разместило на своем сайте очередное штормовое предупреждение в Карелии

«По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении № 9/01 от 18.01.2020 г.) в течение суток 19 января 2020 года местами по северным районам республики ожидается сильный снег. Под действие неблагоприятного явления могут попасть (3 МО) – Калевальский, Кемский, Лоухский муниципальные районы. Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.»,

– говорится в сообщении.

По сообщению ГИБДД в Карелии снег уже идет в Калевальском районе.

«Температура около -5 градусов, снежно. И как сообщают наши автолюбители, дороги чистят. Однако соблюдать осторожность необходимо. Всем хороших выходных»,

– пишет ГИБДД РК в своем паблике.

Вот общие рекомендации от МЧС по РК:

– ограничить поездки на личном автотранспорте;

– при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

– ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых.

Будьте внимательны и осторожны!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», в случае пожара с мобильного телефона по номеру «101», со стационарного телефона 01. Действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия 8(8142)79-99-99.

Добавим, что этот снег ненадолго, так как в начале недели вновь ожидается аномальное потепление. Подробнее о погоде на неделю в Карелии читайте здесь. Холода придут в республику в четверг, 23 января. Подробнее об этом здесь.

Фото ГИБДД по РК из Калевальского района Карелии.