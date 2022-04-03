Шофер опрокинувшегося с детьми автобуса оказался злостным нарушителем

Водитель автобуса с детьми, перевернувшегося в Карелии 2 апреля, оказался злостным нарушителем ПДД. Об этом сообщила ГИБДД Архангельской области, из которой дети ехали на соревнования по вольной борьбе.

Как выяснилось, водитель автобуса в течение года 33 раза привлекался к административной ответственности. Обнаружились и другие грубые нарушения.

— В ходе проверки установлено, что перевозка детей осуществлялась с нарушениями правил, утвержденных постановлением Правительства РФ: подразделения Госавтоинспекции о перевозке детей не уведомлялись, при движении правила режима труда и отдыха водителем не соблюдались, транспортным средством технический осмотр не пройден и имеются неисправности.

Напомним, 2 апреля Следком заявил о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Правоохранительные органы усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.