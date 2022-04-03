03 апреля 2022, 14:59
Щенка выбросили в мусорный контейнер на севере Карелии
10-летняя девочка нашла щенка в завязанном пакете, который кто-то выкинул вместе с мусором
В Кеми в мусорном контейнере нашли щенка. Об этом сообщила жительница города Елена Федорова. Как она сообщила в паблике “Подслушано. Кемь”, находку совершила ее 10-летняя дочь.
— Слов нет просто. Ребенок услышал писк с помойки и вытащил пакет. Пакет был завязан, а в нем щенок. Есть еще не умеет.
Сейчас щенок находится у женщины дома, но оставить его семья не может. Собаке ищут хозяев.