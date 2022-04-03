Щенка выбросили в мусорный контейнер на севере Карелии

В Кеми в мусорном контейнере нашли щенка. Об этом сообщила жительница города Елена Федорова. Как она сообщила в паблике “Подслушано. Кемь”, находку совершила ее 10-летняя дочь.

— Слов нет просто. Ребенок услышал писк с помойки и вытащил пакет. Пакет был завязан, а в нем щенок. Есть еще не умеет.

Сейчас щенок находится у женщины дома, но оставить его семья не может. Собаке ищут хозяев.