Прокуратура Карелии: два человека погибли на пожаре в Суоярви

В Соуярви произошел пожар, унесший жизни двоих человек. Как сообщает прокуратура Карелии, трагедия случилась вечером 1 апреля на улице Октябрьской.

Пожар произошел в двухквартирном деревянном жилом доме с печным отоплением. В результате возгорания была повреждена одна половина дома. В ходе осмотра в сгоревшей квартире обнаружены тела двух погибших мужчин: 67-летнего собственника квартиры и 51-летнего жителя г. Санкт-Петербурга. По информации надзорного органа, предположительно он приехал в Суоярви на заработки.

По предварительной версии, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Сейчас Следком и МЧС проводят процессуальные проверки, ход и результаты которых взяты прокуратурой республики на контроль.