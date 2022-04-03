Прохожего едва не убило столбом из-за ДТП в центре Петрозаводска

Серьезная авария произошла в центре карельской столицы. Иномарка вылетела на тротуар и снесла фонарный столб из-за невнимательности другого участника дорожного движения.

ДТП случилось 2 апреля на улице Кирова. Автомобиль черного цвета, припаркованный на обочине дороги возле госпиталя МВД, внезапно начал разворачиваться и врезался в белую “Мазду”, ехавшую мимо роддома. От удара японскую иномарку выкинуло на тротуар. “Мазда” снесла фонарный столб, который рухнул поперек тротуара и повис на проводах. В нескольких метрах от столба в тот момент находился человек, который успел отпрыгнуть.

Инцидент попал в объектив уличной камеры “Ситилинка”, видео опубликовано в паблике “ДТП Петрозаводска и Карелии”.

После этого “Мазда” выехала на встречную полосу, где едва не столкнулась еще с одной иномаркой. Водитель третьего авто успел уйти в сторону. В его машине работал видеорегистратор, который также запечатлел момент аварии.