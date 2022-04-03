Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Кондопожском районе

В Кондопожском районе Карелии в столкновении автомобилей пострадали три человека, среди них один ребенок. Авария произошла на трассе "Кола" в полдень 2 апреля, сообщает ГИБДД республики.

По предварительным данным, виновник — 18-летний водитель автомобиля "Киа Сид". При выезде с второстепенной дороги на главную он не предоставил преимущество в движении автомобилю "Шкода Октавиа".

В результате ДТП травмированы женщина — водитель "Шкоды" и два ее пассажира: 19-летний мужчина и 11-летняя девочка. По факту происшествия проводится проверка.