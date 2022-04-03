Следком возбудил дело по факту ДТП с детьми

Следователи в Медвежьегорске возбудили дело по факту аварии с участием пассажирского автобуса, перевозившего детей. Дело будет расследоваться по статье 238 УК РФ: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает Следком Карелии.

Напомним, ДТП случилось 1 апреля. На 365 км автодороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» в Пудожском районе водитель пассажирского автобуса не учел дорожные условия и не справился с управлением, вследствие чего допустил занос автобуса, который съехал на обочину и опрокинулся на правый бок. В результате аварии пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в автобусе находилось 19 детей и двое взрослых, их везли в Кондопогу из Архангельской области.

Как ранее сообщал глава Карелии Артур Парфенчиков, по результатам обследования серьезных травм никто из детей не получил, признаков гематом и сотрясений мозга не выявлено. У десяти подростков были диагностированы ушибы и ссадины. Сейчас их здоровью ничто не угрожает.