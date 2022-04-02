В Кеми мужчина признан виновным в смерти знакомого

Следствием установлено, что 1 янаря 2022 года в Кеми, в помещении общей кухни городского общежития 41-летний мужчина в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес удары кулаком по голове потерпевшему. Об этом сообщает пресс-служба следкома Карелии.

По заключению медицинского эксперта смерть мужчины наступила через некоторое время от травмы головы.

Собранные следователями Кемского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41 – летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Выяснилось, что подсудимый нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, ранее был судим, отбывал наказание в местах лишения свободы. В ходе следствия и в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал.

Приговором Кемского городского суда Республики Карелия по совокупности приговоров подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. // Фото: Vic_B / Pixabay