Школы, колледжи и техникумы научат, как себя вести при ЧС

В российских школах, колледжах и техникумах 29-30 августа проведут единые учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе.

Подобные учения по безопасности пройдут в стране впервые. Их организуют минпросвещения России, МЧС, МВД, Росгвардия и местные власти. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе минпросвещения.

В ходе учений отработают различные ситуации и действия при форс-мажорах, проверят работоспособность систем оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. В министерстве считают, что учения будут способствовать психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий. // фото Freepik.com/ Drazen Zigic