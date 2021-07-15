Школы и детские сады на селе будут работать без риска закрытия

15 июля на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия парламентарии приняли во втором окончательном чтении законопроект, направленный на повышение доступности дошкольного образования в сельских малокомплектных школах и детских садах. На это направление выделяется 18,8 млн рублей.



В республике на базе 32 сельских малокомплектных школ сформировано 37 групп для подготовки дошкольников. Это около 78 процентов от всего числа сельских общеобразовательных организаций. Муниципалитетам приходилось перераспределять деньги, чтобы потребности дошкольного образования были полностью покрыты как в сельском детском саду, так и в школе. Приняв этот законопроект, мы обеспечиваем полное финансирование учреждениям по нуждам. Расходы пойдут на оборудование, учебники, игры, пособия. Это большой задел для сохранения качественного дошкольного образование в отдаленных районах республики,

- прокомментировала законопроект Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.



Напомним, депутаты предложили закрепить в региональном законе «Об образовании» ряд критериев отнесения детских садов и школ, обучающих дошкольников, к малокомплектным общеобразовательным организациям. Среди них - расположение образовательного учреждения в сельской местности, удаленность социально значимого объекта, например, от другого детского сада, т.е. если дорога до учреждения занимает более 30 минут, а также отсутствие транспортной инфраструктуры. Сейчас в Карелии в 14 районах работают 41 малокомплектная общеобразовательная организация, где обучаются четыре сотни человек.



Изменения помогут сельским школам и детским садам осуществлять образовательную деятельность без риска закрытия.