Школьный набор в Карелии опять вырос в цене

На высоком уровне останутся цена на одежду и обувь, стоимость рюкзака для родителей останется также на высоком уровне. Например, на 12 тетрадей придется потратить более 1000 рублей.

В магазинах столицы Карелии можно заметить, что стоимость рюкзака, способного помочь сформировать правильную осанку, варьируется от 1599 рублей до 5999 рублей.

Модели рюкзаков в диапазоне от 2300 до 2700 рублей можно найти в таких магазинах, как «Комус», «Буквоед», «Лента», ЦСК и «Сигма», если они не были раскуплены.

Несколько гипермаркетов предлагают купить рюкзак для старшеклассника за 199-500 рублей, пишет «Фактор новости». //фото: freepik.com/