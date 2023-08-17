17 августа 2023, 11:40
Школьный набор в Карелии опять вырос в цене
Карельским родителям придется заплатить больше за обувь, одежду и школьные принадлежности
На высоком уровне останутся цена на одежду и обувь, стоимость рюкзака для родителей останется также на высоком уровне. Например, на 12 тетрадей придется потратить более 1000 рублей.
В магазинах столицы Карелии можно заметить, что стоимость рюкзака, способного помочь сформировать правильную осанку, варьируется от 1599 рублей до 5999 рублей.
Модели рюкзаков в диапазоне от 2300 до 2700 рублей можно найти в таких магазинах, как «Комус», «Буквоед», «Лента», ЦСК и «Сигма», если они не были раскуплены.
Несколько гипермаркетов предлагают купить рюкзак для старшеклассника за 199-500 рублей, пишет «Фактор новости». //фото: freepik.com/