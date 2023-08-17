Колбаса и лук подешевели в Карелии

Карелиястат представил данные об изменении цен в республике за неделю с 8 по 14 августа. Информация приводится на сайте ведомства.

Так, среди овощей подешевели лук (8,3%), капуста (6,7%), свекла (6,3%), картофель (3,2%), помидоры (2,7%). Выросли цены на огурцы (4,5%) и морковь (4,3%).

Из числа других товаров снизились цены на колбасу и консервы для детского питания (1,4 - 1,9%). Подорожали вермишель и макароны (1,8 - 3,4%).

Мониторинг цен ведется в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото «Петрозаводск говорит»