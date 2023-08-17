Чибис назвал причину проблем с логистикой рыбопродукции из Мурманска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что судоходные мощности постепенно увеличиваются, однако сегодняшнее состояние Мурманского морского рыбного порта не может справиться с растущими объемами перевозок. Об этом он сообщил после совещания с членами правительства РФ.

После встречи с членами правительства Российской Федерации под руководством Владимира Путина, губернатор Мурманской области высказал свои комментарии относительно проблемы с логистикой доставки рыбопродукции из Мурманска.

Чибис поделился в своем Telegram-канале, что по поручению Владимира Путина участвует в подготовке плана модернизации Мурманского рыбного порта совместно с Росрыболовством. Он также отметил, что уже представил свои предложения коллегам на совещании. //фото: freepik.com/