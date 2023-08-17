Тонну огурцов планируют собрать в больничной теплице в Карелии

В теплице республиканской больницы №2 Медвежьегорска продолжается сбор урожая огурцов. К работам привлечены заключенные, сообщает паблик УФСИН по РК.

В больничной теплице планируют собрать не менее тонны огурцов. Также в теплице площадью 180 квадратных метров выращивают помидоры и кабачки, но они еще не дозрели.

«Грамотно подобранные сорта и слаженная работа осужденных из года в год дают отличные результаты. Овощи из наших теплиц и парников позволяют разнообразить рацион питания лиц, преступивших черту закона, также развитие растениеводства способствует созданию для них дополнительных рабочих мест», - говорится в сообщении ведомства. // Фото: unsplash.com / Kelly Neil