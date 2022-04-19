Школьники будут сдавать телефоны перед уроками

В Минпросвещения РФ в мае направят во все регионы перечень различных рекомендаций. Одна из них касается мобильных телефонов учеников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

Министерская рекомендация сдавать телефоны перед уроком обоснована тем, что дети часто отвлекаются на мобильное устройство, не усваивая материал.

«Рекомендации будут обсуждаться на августовских совещаниях. С 1 сентября каждая школа самостоятельно будет принимать решение, как ими воспользоваться. В том числе в этих рекомендациях есть вопрос, связанный с мобильными телефонам. Мы рекомендуем, чтобы устройства не отвлекали школьника на уроке, сдавать телефон перед входом в школу либо перед входом в класс»,

- отметил Кравцов.

Он отметил, что в рекомендациях будет собран весь лучший опыт, который есть у школ, а каждое учебное заведение сможет их адаптировать с учетом своей специфики. Фото: pixabay.