В Кадетском училище Петрозаводска идет набор воспитанников

В Петрозаводском президентском кадетском училище открыт набор в 5 класс на 2022-2023 учебный год. Прием заявлений от родителей продлится до 31 мая. Конкурсный отбор кандидатов будет проходить с 1 по 15 июля.

Как сообщили в учреждении, с перечнем необходимых документов, предоставляемых комиссии, можно ознакомиться на официальном сайте училища. Они должны быть подшиты в стандартный картонный скоросшиватель и расположены в строгом соответствии со списком. Перед отправкой личного дела поступающего необходимо пройти электронную регистрацию претендентов, заполнив анкету на сайте.

Во время конкурсного отбора абитуриенты пройдут вступительные испытания по русскому и иностранному языкам и математике. Их также проверят на психологическую и физическую подготовленность.

Напомним, в кадетское училище Петрозаводска, которое было открыто 2017 году, принимают несовершеннолетних мальчиков. В учреждении одновременно учатся 840 воспитанников с 5 по 11 класс. Время обучения составляет семь лет. Фото: petrpku.mil.ru.