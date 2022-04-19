На звание почетных граждан Петрозаводска претендуют четверо

Сегодня в мэрии рассматривали кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Петрозаводска». В этом году в список включены четыре человека, заявленных общественными организациями, учреждениями и трудовыми коллективами карельской столицы.

На звание почетного гражданина выдвинут активный горожанин, лыжник, много лет помогавший благоустраивать трассу «Фонтаны», Вячеслав Рашев, директор группы компаний печного центра «КАМИ» Сергей Серегин, а также главный редактор «Издательство «Острова» Юрий Шлейкин и директор мединститута Александр Балашов.

Как уточнили в городской администрации, окончательный список претендентов, в который войдут только три фамилии, определят 12 мая. Награды вручат во время празднования Дня города. Фото: rk.karelia.ru