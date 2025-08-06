Школьникам Карелии помогут подготовиться к новому учебному году

В преддверии Дня знаний «Единая Россия» проводит федеральную акцию «Собери ребенка в школу». Она направлена на оказание адресной помощи детям участников СВО, детям-инвалидам, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, а также из новых регионов.

Благодаря акции в прошлом году 287 тысячам школьников по всей стране помогли подготовиться к новому учебному году. Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, в этом году ученики получат наборы для учебы и творчества, школьную форму, рюкзаки и спортинвентарь.



Секретарь Карельского реготделения партии Артур Парфенчиков ранее отмечал, что партия окажет адресную помощь в подготовке к началу учебного года. Чтобы ее получить, родителям нужно подать заявку до 1 сентября на сайте «Единой России» или в общественных приемных партии.

В это же время 15-16 тысяч родителей по всей России присоединятся к акции «Родительская приемка». Вместе с представителями партийного проекта «Новая школа» они оценят качество выполненных ремонтных работ, осмотрят столовые, пришкольные территории и спортивные площадки. Депутаты Госдумы проведут встречи с родительскими комитетами и педагогами, чтобы помочь школам подготовиться к началу учебного года.

Фото с личной страницы А.Парфенчикова