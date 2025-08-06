ЦАОПы приближают специализированную онкологическую помощь к пациентам

Повышение доступности специализированной онкологической помощи – одно из направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Главная цель ЦАОПов – минимизировать сроки проведения диагностики онкологических заболеваний и повысить шансы на успешное выздоровление пациентов.

ЦАОП Сортавальской ЦРБ выполняет важные диагностические и лечебные процедуры, направленные на выявление и лечение различных видов онкологических заболеваний.

Ультразвуковая диагностика позволяет оценить состояние внутренних органов, выявить патологические изменения и подтвердить наличие опухолей. При необходимости врач выполняет пункционную биопсию, а затем полученный материал направляют на гистологическое исследование в лабораторию для точного определения природы образования.

С помощью эндоскопических методов диагностики специалисты могут детально изучить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, эффективно выявляя предраковые и раковые заболевания.

Одной из основных методик лечения онкологических заболеваний является химиотерапия. Лечение всегда выполняется по индивидуально подобранной врачом схеме. Курс включает введение специальных препаратов, направленных на уничтожение раковых клеток и подавление их роста.

Во время проведения сеанса химиотерапии пациент пребывает в палате дневного стационара под наблюдением опытной медицинской сестры процедурной Ирины Яковенко. Она обеспечивает контроль эффективности терапии и коррекцию возможных побочных эффектов. Высокий уровень профессионализма и многолетний опыт позволяют Ирине Петровне не только успешно справляться с обязанностями, которые улучшают качество жизни пациентов, но и оставаться для них эмоциональной опорой,

– рассказали в больнице.

Всего в ЦАОПе Сортавальской ЦРБ курс химиотерапии в 2024 году прошли 87 пациентов, а с начала текущего года – 50. Важно, что для этого им не пришлось ехать в Петрозаводск, в Республиканский онкологический диспансер. Лечение проведено по месту жительства.

Фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия