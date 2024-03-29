Школьник из Петрозаводска отдал все накопления мошенникам

В полицию Петрозаводска обратился ученик 11-го класса одной из школ. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил подросток, он нашел в интернете паблик, который занимался продажей айфонов. Группа не вызывала подозрений, и молодой человек решил приобрести на накопленные деньги два смартфона. Школьник перевел на указанный счет 60 тысяч рублей и стал ждать посылку. Но когда она прибыла в город, выяснилось, что вместо гаджетов там лежит бритва.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего обмана. // Фото «Петрозаводск говорит»