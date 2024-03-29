Поезд протаранил снегоход с человеком на железной дороге в Карелии

В Сегежском районе утром 28 марта произошел инцидент на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

По данным источника, в 11:42 на перегоне между станциями Уросозеро и Раменцы водитель снегохода выехал на пути вне железнодорожного переезда перед приближающимся грузовым поездом.

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия никто не пострадал. На график движения поездов инцидент не повлиял. // Фото: unsplash.com / Kyryl Levenets