29 марта 2024, 08:23
Автомобили столкнулись на опасном перекрестке в Петрозаводске
Дорожный инцидент на Октябрьском проспекте попал в объектив камеры наблюдения
В четверг, 28 марта, в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Все случилось в 12:26. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший прямо по главной дороге, врезался в машину, выполнявшую левый поворот.
В результате аварии движение на перекрестке оказалось затруднено. Транспортные средства получили механические повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink