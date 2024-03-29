Автомобили столкнулись на опасном перекрестке в Петрозаводске

В четверг, 28 марта, в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 12:26. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший прямо по главной дороге, врезался в машину, выполнявшую левый поворот.

В результате аварии движение на перекрестке оказалось затруднено. Транспортные средства получили механические повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink