Пожарные провели необычную спасательную операцию в Кондопоге

Пожарные из города бумажников провели необычную спасательную операцию. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

В четверг в 9 часов 50 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступил звонок с просьбой о помощи. У грузной женщины стала отекать рука, и кольцо на пальце стало приносить дискомфорт, потом горожанке стало больно.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя маленькие бокорезы, аккуратно перекусили кольцо и освободили женщину из необычного плена. // Фото: unsplash.com / Andrey K