29 марта 2024, 08:11
Пожарные провели необычную спасательную операцию в Кондопоге
В городе бумажников спасатели помогли местной жительнице
Пожарные из города бумажников провели необычную спасательную операцию. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
В четверг в 9 часов 50 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступил звонок с просьбой о помощи. У грузной женщины стала отекать рука, и кольцо на пальце стало приносить дискомфорт, потом горожанке стало больно.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя маленькие бокорезы, аккуратно перекусили кольцо и освободили женщину из необычного плена. // Фото: unsplash.com / Andrey K