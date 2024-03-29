29 марта 2024, 07:27
Скорая помощь работала на месте дорожной аварии в Петрозаводске
Автомобиль пробил ограждение на Комсомольском проспекте
Вечером 28 марта в Петрозаводске на Комсомольском проспекте произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink. Ролик выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Все случилось в 22:18. На кадрах видно, как после разворота легковой автомобиль выехал на разделительную полосу и влетел в ограждение.
На месте происшествия работала бригада скорой помощи. Движение на магистрали оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink