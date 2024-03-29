29 марта 2024, 07:12
Опубликовано видео момента группового ДТП в Петрозаводске
Учебный автомобиль толкнули под грузовик на улице Онежской флотилии
В сети появилось видео момента ДТП на улице Онежской флотилии в Петрозаводске с участием грузовика, внедорожника и учебного автомобиля. Ролик можно посмотреть по ссылке.
На кадрах видно, как внедорожник, выезжавший с прилегающей территории, врезался в легковой автомобиль и буквально вытолкнул эту машину под грузовик.
Напомним, авария произошла утром 27 марта. В результате происшествия движение на этой магистрали оказалось серьезно затруднено, выросла пробка. Было организовано реверсивное движение. // Фото: скриншот видео паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»