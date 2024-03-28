Мужчина в Карелии выкрал холодильник у мужа умершей матери

Мужчина в Муезерском районе перебрал с алкоголем, поссорился с подругой и ушел ночевать в квартиру покойной матери. Все закончилось кражей и возбуждением уголовного дела, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент произошел летом прошлого года. В квартире умершая женщина раньше жила с мужем, но потом он переехал в другой поселок. Сын покойной знал об этом, открутил саморезы, на которых висел замок, открыл дверь и лег спать.

Утром он проснулся, осмотрелся, приметил холодильник и решил забрать его себе. Он посчитал, что это имущество его матери. Мужчина позвал на помощь соседа, вместе они погрузили холодильник на прицеп, фигурант увез его к себе домой.

Вернувшийся в поселок муж матери увидел сломанный замок, беспорядок в доме и пропажу холодильника. Он обратился в полицию, возбудили уголовное дело, подозреваемого нашли.

Но в суде потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования, так как с вором они помирились. Мужчина вернул ему холодильник и заплатил за сломанный замок. // фото: freepik.com