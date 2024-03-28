Военный самолет упал в море около Севастополя

Военный самолет рухнул в море у берегов Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил 28 марта губернатор Михаил Развожаев.

- Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали,

- написал он.

Местные жители в соцсетях опубликовали видео катастрофы: в кадре горящий самолет падает, летят обломки. Люди предполагают, что его могли сбить.

По информации летчик смог катапультироваться, его недалеко от берега подобрали спасатели. // фото: скриншот видео «ЧП Севастополь» / Telegram