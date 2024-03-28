28 марта 2024, 20:17
Военный самолет упал в море около Севастополя
Губернатор Севастополя сообщил о палении самолета, гражданские объекты не пострадали
Военный самолет рухнул в море у берегов Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил 28 марта губернатор Михаил Развожаев.
- Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали,
- написал он.
Местные жители в соцсетях опубликовали видео катастрофы: в кадре горящий самолет падает, летят обломки. Люди предполагают, что его могли сбить.
По информации летчик смог катапультироваться, его недалеко от берега подобрали спасатели. // фото: скриншот видео «ЧП Севастополь» / Telegram