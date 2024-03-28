Отдых в кафе обернулся для молодого жителя Карелии уголовным делом

Пудожанка лишилась мобильного телефона после отдыха в местном кафе-баре. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Ущерб от пропажи гаджета превысил десять тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по Карелии.

Пудожанка проводила время вместе с друзьями, к ним подсел незнакомец. В какой-то момент женщина вышла, но забыла телефон, а когда вернулась гаджета уже не было.

Оперативники предположили, что к краже причастен тот самый незнакомец. Догадки подтвердились. Ране судимый 26-летний парень сознался в хищении смартфона. Устройство изъяли, а по факту кражи возбудили уголовное дело. // фото freepik.com