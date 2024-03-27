Пробка образовалась из-за ДТП на оживленной магистрали Петрозаводска

Утром 27 марта в Петрозаводске произошло ДТП на улице Онежской флотилии. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, снятому очевидцем, случилось столкновение легкового автомобиля и большегруза. Движение на этой магистрали оказалось затруднено. Образовалась пробка.

На месте ДТП работали сотрудники полиции, которые организовали реверсивное движение транспорта. // Фото: скриншот видео «Подслушано у водителей Птз и Карелии»