Жителю Карелии грозит колония за несколько граммов пороха

В Прионежском районе оперативники выявили 39-летнего мужчину, который подозревается в совершении тяжкого преступления. Он хранил у себя взрывчатое вещество, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, был проведен обыск на участке мужчины в одном из поселков района. В верстаке в сарае было найдено 13 граммов некого вещества. Экспертиза показала, что это бездымный порох.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения взрывчатого вещества. Мужчине грозит от 6 до 8 лет лишения свободы со штрафом. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch