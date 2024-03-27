Женщина свесилась из окна в Петрозаводске и молила о помощи

Во вторник в 12 часов 55 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в доме на Первомайском проспекте пожилая женщина свесилась из окна второго этажа и просит о помощи. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные вступили в диалог с пенсионеркой, после чего, установив трехколенную лестницу, через окно проникли в квартиру, куда и завели женщину. Оказалось, что пожилой человек страдает от потери памяти.

По мобильному телефону пенсионерки пожарные связались с родственниками и до их приезда держали женщину под контролем. // Фото: unsplash.com / Chloe Ridgway