27 марта 2024, 07:29
Отопление ночью пропало в ряде домов Петрозаводска
Коммунальные службы оперативно ликвидировали повреждение на сетях в карельской столице
В Петрозаводске сегодня в 1:30 ночи в ряде домов пропало отопление. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без теплоснабжения остались жильцы некоторых зданий на проспектах Октябрьском и Первомайском, на улицах Кондопожской, Московской, Советской. Причиной отключения стало повреждение на сетях.
К 5 часам утра аварию удалось устранить. Тепло вернулось в дома горожан. // Фото «Петрозаводск говорит»